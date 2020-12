Der Kreis Ahrweiler will mit neuen Bestimmungen die Ausbreitung des Coronavirus stoppen. Nach Angaben der Verwaltung muss ab heute an stark besuchten Orten auch im Freien ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die neue Verordnung gilt zum Beispiel für die Besucher des Klosters Maria Laach – und zwar freitags bis sonntags zwischen 8 und 20 Uhr. Auf dem Marktplatz in Sinzig am Rhein gilt nach Angaben der Kreisverwaltung von montags bis sonntags zwischen 9 und 17 Uhr eine Maskenpflicht. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind alle betroffenen Orte durch entsprechende Hinweisschilder ausgewiesen. Die Maskenpflicht soll bis zum 20. Dezember gelten.