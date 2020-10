per Mail teilen

Eine Maschinenbaufima aus Mayen hat nach eigenen Angaben die schnellste Maschine für die Produktion von Mund-Nasen-Schutzmasken entwickelt. Die ersten Maschinen werden jetzt ausgeliefert.

Die Maschinenbau-Ingenieure der Firma BICMA in Mayen sind stolz auf das, was sie geschafft haben: In nur sechs Monaten eine neue Maschine von der Idee bis zur Marktreife zu entwickeln.

Die Maschine "Auxilium" soll den Markt für medizinische Gesichtsmasken quasi von hinten aufrollen. Denn sie kann nach Angaben des Unternehmen bis zu einer Millionen Masken pro Tag produzieren - keine andere Maschine auf der Welt ist schneller, sagen die Hersteller.

BICMA stellt eigentlich Maschinen für die Produktion anderer Hygieneprodukte her - wie Windeln, Binden oder Inkontinenzunterlagen. SWR

Viel Know-How war schon vorhanden

Eigentlich fertigt die Firma, die zur Winkler und Dünnebier Gruppe gehört, Maschinen für andere Hygieneprodukte - wie Windeln, Binden oder Inkontinenzunterlagen. Geschäftsführer Frank Eichhorn sieht in der neuen Maschine aber eine gute Ergänzung der Produktpalette: "Das passt prima zusammen, weil es die gleichen Technologien und ähnliche Materialen sind. Daher waren wir hier bei BICMA prädestiniert dafür, uns mit einer Masken-Maschine zu beschäftigen."

Material teilweise von Windel-Produktion übernommen

Wer sich die Masken genau anschaut, der kann sogar Ähnlichkeiten zu anderen, bekannten Produkten entdecken. Zum Beispiel sehen die verwendeten Ohr-Bändchen der Masken ein wenig aus, wie elastische Bündchen von Windeln.

Bei der Masken-Maschine aus Mayen werden unter anderem Materialen verwendet, die auch bei der Produktion von Windeln zum Einsatz kommen. SWR

Verkaufsleiter Marc Wolters erklärt, die Bänder seien nicht nur günstiger zu fertigen als die gängigen Masken-Bändchen, das Material habe auch einen weiteren Vorteil: "Das Material ist sehr elastisch und unserer Meinung sehr gut tragbar, weil es weniger am Ohr einschneidet als die bekannten Bändchen."

Nachfrage nach High-Speed-Maschine ist groß

Der Prototyp der Maschine steht in Neuwied bei Winkler und Dünnbier und produziert seit August Masken im Auftrag der Bundesregierung. Nach Angaben von BICMA ist im vergangenen Monat die erste Masken-Maschine aus Mayen an einen Kunden ausgeliefert worden. Und täglich kämen neue Anfragen rein, sagt Verkaufsleiter Wolpers.

Denn viele Produzenten seien mit ihren jetzigen Anlagen nicht zufrieden: "Viele haben am Anfang der Pandemie chinesische Maschinen gekauft und sehen jetzt, dass damit in Europa nicht wirtschaftlich produziert werden kann. Und einige sind jetzt eben auf der Suche nach besseren, automatisierten Maschinen."

Pro Minute kann die Maschine nach Angaben des Herstellers bis zu 800 medizinische Einmalmasken herstellen. Am Tag könnten somit bis zu einer Millioen Masken produziert werden. SWR

Wesentlich teurer als Konkurrenz aus China

"Auxilium" sei zwar wesentlich teuerer als chinesische Modelle, aber sie biete für Produzenten entscheidende Vorteile, ergänzt Wolters: "Zum Beispiel ist die Maschine mit einem automatischen Rollenwechsel ausgestattet." So könne quasi rund um die Uhr produziert werden. Zudem würden für die Produktion ausschließlich Materialen verwendet, die auf dem europäischen Markt leicht erhältlich seien.

Firma will Maschine weiterentwickeln

Auch wenn bislang noch unklar sei, wie sich der Bedarf an medizinischen Einmalmasken entwickele, glaubt die Mayener Firma daran, dass die Maschine zumindest noch im nächsten Jahr eine wichtige Rolle für das Unternehmen spielen wird.

Für die Produktion werden nach BICMA-Angaben nur Materialien benötigt, die auf dem europäischen Markt leicht erhältlich sind. SWR

Zumal das Produkt auch weiterentwickelt werden könne, sagt Geschäftsführer Eichhorn: "Wenn wir heute medizinische Masken sehen, dann sind die in der Regel einfarbig - weiß, blau, grün. Absolut vorstellbar ist auch, dass man das Logo des Fußballvereins aufdruckt oder Comicfiguren, um eine Diversifizierung herzustellen."