Ein Investor plant in Masburg im Kreis Cochem-Zell, im Gewerbegebiet an der A48 Logistikhallen zu errichten. Der Ortsgemeinderat hat in seiner letzten Sitzung den Weg dafür frei gemacht und einer entsprechenden Änderung des Bebauungsplans zugestimmt. Der Plan sieht unter anderem vor, dass das Gelände zum Teil aufgeschüttet und angeglichen wird, so dass dort eine oder mehrere Hallen gebaut werden können. Das stößt unter anderem bei Umweltverbänden auf Kritik. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters ist bislang noch nicht bekannt, welches Unternehmen die geplanten Logistikhallen später nutzen könnte.