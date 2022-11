In vielen Städten und Gemeinden im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es in diesem Jahr wieder Martinsumzüge und -feuer. Sie sollen wieder stattfinden wie vor Corona.

"Sankt Martin, Sankt Martin..." und "Ich geh' mit meiner Laterne...". In den kommenden Tagen werden viele Kinder diese und andere Martinslieder wieder laut mitsingen, wenn sie zu Ehren des heiligen Martin mit ihren Laternen durch die Straßen in Koblenz, Neuwied oder Mayen ziehen.

Kurz erklärt: Brauchtum an St. Martin Der Martinstag wird am 11. November gefeiert. An diesem Tag wird dem Heiligen Martin von Tours gedacht. Er soll einst seinen Mantel einem frierenden Bettler geschenkt haben und gilt seither als einer der bekanntesten Heiligen der christlichen Kirche. Das Martinsfest hat verschiedene Bräuche, beispielsweise ziehen zwischen Anfang und Mitte November Kinder mit Laternen durch die Straßen und singen Martinslieder. Oft wird am Ende des Martinsumzugs noch ein großes Martinsfeuer entzündet. Es ist ein Freudenfeuer und soll Licht ins Dunkle bringen - so wie die gute Tat Martins gegenüber dem Bettler.

Die Stadt Koblenz hat nach eigenen Angaben schon mehr als 20 Martinsumzüge genehmigt. Am ersten November-Wochenende finden beispielsweise in den Stadtteilen Pfaffendorf, Moselweiß und Asterstein Umzüge statt, in der Woche darauf in Ehrenbreitstein, auf der Karthause und in Stolzenfels. In der Koblenzer Altstadt gibt es in diesem Jahr nach Angaben des Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats Liebfrauen, Manfred Böckling, allerdings erneut keinen Umzug zu St. Martin.

In Cochem reitet zu St. Martin eine Frau auf dem Pferd

Auch in Andernach, Neuwied, Mayen, Montabaur und vielen weiteren Gemeinden und Städten im nördlichen Rheinland-Pfalz soll St. Martin gefeiert werden. In Cochem an der Mosel beispielsweise sitzt erstmals eine Frau als heiliger Martin auf dem Pferd und reitet durch die Cochemer Altstadt.

Zum Abschluss des Martinsumzugs versammeln sich die Menschen an vielen Orten um das Martinsfeuer. picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger

In Dernau an der Ahr richtet der Verkehrsverein vom 4. bis 6. November nach zweijähriger Pause wieder einen Martinsmarkt aus. Gastronomie, Musik und Kunsthandwerk sind rund um die Pfarrkirche und auf dem Schulhof in Dernau aufgebaut. Den Auftakt bildet die traditionelle Fackelwanderung am 4. November um 18:30 Uhr.