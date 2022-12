per Mail teilen

Im Internet Lebensmittel von regionalen Erzeugern kaufen und alles in einer Fuhre abholen. Das ist das Konzept von Marktschwärmer. Wir haben den Online-Wochenmarkt in Koblenz getestet.

Das Einkaufen bei Marktschwärmer funktioniert so: Wer auf die Webseite des Online-Wochenmarkts klickt, wird direkt gefragt, wo er oder sie gerne einkaufen möchte. Über eine Suchfunktion mit Karte gelangen die Kunden dann zur nächstgelegenen Schwärmerei. Im Norden des Landes gibt es zwei davon - eine in Ochtendung und eine in Koblenz.

Mehr als 40 Erzeuger in der Marktschwärmerei Koblenz

In Koblenz gibt es die Marktschwärmerei seit Mai 2021. Mehr als 40 Erzeuger bieten dort derzeit ihre Waren an. Es gibt Gemüse und Backwaren, aber auch fertige Suppen und Öle bis hin zu handgefertigten Dekogegenständen. Die Waren sind online mit Fotos beschrieben und können in einen digitalen Einkaufswagen gelegt werden.

Dennis Feldmann ist der neue "Gastgeber" der Marktschwärmerei Koblenz. SWR

Das Angebot in der Marktschwärmerei wechselt von Woche zu Woche, wie "Gastgeber" Dennis Feldmann berichtet. Er ist seit Kurzem zuständig für die Organisation des Online-Wochenmarkts und begeistert von dem Konzept, das es regionalen Erzeugern ermögliche, ihre Waren zu fairen Preisen zu verkaufen.

Lebensmittel haben kurze Transportwege

"Die Lebensmittel werden vor allem nicht über tausende Kilometer gefahren, sondern legen extrem kurze Strecken zurück", erklärt Feldmann weiter. Wie viele Kilometer genau es sind, ist während des Bestellvorgangs ersichtlich. Am Ende der Bestellung bekommt der Kunde auch nochmal eine Zusammenfassung, wie viele Kilometer die Waren im Durchschnitt zurücklegen.

Nach der Bestellung bei Marktschwärmer bekommen die Kunden eine Übersicht über ihre Einkäufe. Screenshot marktschwaermer.de

Bezahlt werden die Waren online - danach erhält der Kunde seinen Bestellschein, mit dem er zum Abholort kommt. Die Ausgabe der Einkäufe erfolgt immer einmal pro Woche - in Koblenz findet sie freitags von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr an der Kulturfabrik in Lützel statt. Bis Mittwochabend muss bestellt worden sein.

Nachhaltiges Einkaufen bei der Marktschwärmerei

Für die Ausgabe sollte man eine Tasche oder Kiste mitbringen - vor Ort können aber gegen Pfand auch Einkaufskisten ausgeliehen werden. Gastgeber Feldmann geht die Bestellung mit den Kunden durch und übergibt Waren von Erzeugern, die nicht persönlich zur Ausgabe kommen konnten.

Direkt kaufen kann man bei der Ausgabe nichts mehr

Die Erzeuger geben ihre Waren selbst aus. Sie stehen an Tischen verteilt in der Kulturfabrik. So kommt man ins Gespräch und für die Kunden gibt es mitunter auch Produkte zum Probieren - wie zum Beispiel Nussecken, Äpfel oder Lamm-Fleischwurst - als Appetithappen für die nächste Bestellung. Direkt kaufen kann man bei der Ausgabe in Koblenz allerdings nichts.

"Wir erreichen dadurch ganz andere Kunden."

Auch wenn die Bestellmengen nach Angaben der Erzeuger von Woche zu Woche variieren, sind die meisten doch zufrieden mit dem Verkauf über die Marktschwärmerei. "Wir erreichen dadurch ganz andere Kunden", erklärt Yvonne Gassen, die seit Anfang an dabei ist. Der Online-Verkauf spreche vor allem auch das jüngere Publikum an, ergänzt Stefan Kirschhöfer vom Hof Vierwindenberg.

Fehlende Produkte bei der Abholung

Für unseren Test haben wir verschiedene Frisch- und Fertigprodukte gekauft. Zwei Suppen konnten nicht geliefert werden - die Kosten dafür wurden nachträglich zurückerstattet. Auch ein Saft fehlte, hier hatte der Erzeuger das falsche Produkt mitgenommen.

Fazit: Bestell- und Bezahlvorgang liefen problemlos - die Auswahl an Produkten war groß und die Beschreibungen waren aussagekräftig. Die Abholung vor Ort ging einfach und schnell, ein großer, kostenloser Parkplatz ermöglichte eine entspannte Anreise. Dass einige Produkte der Bestellung fehlten, wurde durch die angenehme Atmosphäre und die Freundlichkeit der Erzeuger wettgemacht.