Die Marienhaus GmbH hat einen Brandbrief an das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium geschrieben. Darin bemängelt der Klinikbetreiber, dass seine Mitarbeiter noch nicht gegen das Coronavirus geimpft wurden und hat auch bei der Art des Impfstoffs eine klare Forderung.

Zur Marienhaus GmbH gehören im Norden des Landes die Kliniken in Adenau, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bendorf, Neuwied und Waldbreitbach. Die Gesellschaft betreibt aber auch Krankenhäuser in der Region Trier – in Bitburg, Gerolstein und Hermeskeil.



Bislang hätten die Mitarbeiter keine Corona-Impfung erhalten, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Für die Verantwortlichen der Kliniken sei dies nicht nachvollziehbar.

Die Direktoren und Chefärzte fordern in dem Brief baldmöglichst Impftermine zu bekommen - zumindest für die Mitarbeiter, die zur sogenannten Priorität eins gehören. Das sind nach Angaben der Marienhaus GmbH einige Hunderte.

Es sei nachvollziehbar, dass in den größeren Städten wie Koblenz, Mainz und Trier bereits medizinisches Personal geimpft worden sei, weil es dort auch Schwerpunktkliniken mit einer höheren Priorität gebe, heißt es in dem Brief. Allerdings bemängeln die Direktoren und Chefärzte, dass auch kleinere Kliniken - mit niedrigeren Inzidenzwerten - bereits in das Impfprogramm des Landes aufgenommen worden seien. Die Marienhaus-Kliniken aber nicht.

Kritik an vorgesehenem Impfstoff von AstraZeneca

Die Verfasser des Briefs fühlen sich deshalb nach eigenen Angaben bei der Impfstrategie des Landes vernachlässigt. Dabei würden die Mitarbeiter im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied seit Monaten Corona-Patienten behandeln, heißt es in dem Schreiben. Gleichzeitig liege der Inzidenzwert im Kreis Neuwied konstant auf einem hohen Niveau. Diese Faktoren und die Aussichten auf einen weniger wirksamen Impfstoff, würden die Motivation der Mitarbeiter beeinträchtigen, bemängeln die Ärzte und Direktoren.

Denn sie befürchten, dass ihre Mitarbeiter mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca geimpft werden könnten. Der Impfstoff aus Großbritannien soll beispielsweise gegen die südafrikanische Corona-Mutation weniger wirksam sein. Stattdessen fordern sie für ihr Personal, sogenannte mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna zu erhalten.

Land will noch diesen Monat Impfangebote machen

Eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums teilte mit, dass die Impf-Reihenfolge auch bei den Kliniken von verschiedenen Faktoren abhänge: Wann welches Krankenhaus berücksichtigt werden könne, hänge neben der Größe des Krankenhauses auch davon ab, wie stark das Infektionsgeschehen in der Region sei und wie viele Covid-19-Patienten in der Einrichtung behandelt würden. Bereits Ende des vergangenen Jahres hätte das Land den acht wichtigsten Kliniken im Kampf gegen das Virus jeweils 975 Impfdosen zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der verzögerten Lieferungen bei den Impfstoffen hätte das Land bisher nicht allen impfbereiten Krankenhäusern ein Angebot machen können. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es insgesamt etwa 10.000 Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Land, die in die Impfgruppe mit der höchsten Priorität eingestuft worden sind. Sie sollen den Angaben zufolge in den kommenden zwei Wochen ein Impfangebot mit dem AstraZeneca-Impfstoff erhalten.