Nach DRK-Insolvenz: Neues Konzept für Krankenhäuser in Neuwied

Die Marienhaus-Gruppe

Die Marienhaus-Gruppe ist einer der großen christlichen Träger sozialer Einrichtungen in Deutschland. Rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei dem Träger in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beschäftigt. Die Gruppe betreibt Kliniken an 15 Standorten. Die Marienhaus GmbH hat ihren Sitz in Waldbreitbach.