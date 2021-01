Das Kloster Maria Laach erhöht im kommenden Jahr die Gebühren für den Besucherparkplatz. Nach Angaben des Klosters erhöhen sich Parkgebühren für ein Auto am Tag von zwei auf drei Euro. Die Abtei in Maria Laach bezahlt mit den Parkgebühren nach eigenen Angaben Mitarbeiter, die das Gebiet um den Laacher See sauber halten. Diese Kosten seien stark gestiegen, sagte ein Sprecher. In diesem Sommer hatten die Mönche den Müll um den See sammeln lassen und einen Müllberg aus Grillresten, Windeln, Verpackungen und kaputten Campingmöbeln auf dem Parkplatz ausgestellt. Sollten Wanderer weiter Unrat im Naturschutzgebiet Laacher See zurücklassen, ist nach Angaben des Klosters eine weitere Erhöhung der Parkgebühren nicht ausgeschlossen. Gottesdienstbesucher könnten aber an Sonntagen bis 12.30 Uhr kostenlos parken. Auch sei jeweils die erste Stunde auf dem Besucherparkplatz kostenfrei.