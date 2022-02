Münz-Firmenlauf findet 2022 wieder statt

Nach zwei Jahren Pause soll in diesem Jahr wieder der Münz Firmenlauf in Koblenz stattfinden. Wie die Veranstalter mitteilten, kehrt der Lauf am 24. Juni unter dem neuen Namen "B2Run Koblenz" zurück. Er soll in diesem Jahr erstmals CO2-neutral ausgerichtet werden. Mögliche Umweltbelastungen sollen so niedrig wie möglich gehalten werden, das betreffe auch die Anreise der Teilnehmer. Die fünf Kilometer lange Laufstrecke führt um das Deutsche Eck, entlang der Mosel, durch die Stadt am Kurfürstlichen Schloss vorbei. Unternehmen können ihre Mitarbeiter ab sofort anmelden. Nach Angaben der Veranstalter nahmen in der Vergangenheit mehr als 15.000 Läufer teil.