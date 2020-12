Ein Mann hat sich bei Arbeiten an einem Windrad am Sonntag verletzt und musste aus mehr als 100 Metern Höhe gerettet werden. Der Vorfall ereignete sich im Windpark Kappel im Hunsrück. Den Angaben der Höhenrettung Boppard zufolge verletzte sich der Mann im Windrad offenbar so schwer, dass er nicht mehr selbst absteigen konnte. Er wurde von den Einsatzkräften befreit und auf den Boden gebracht. An dem Einsatz waren auch mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte beteiligt.