Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Auf der linksrheinischen Bahnstrecke ist am Donnerstagnachmittag ein Mann bei Oberwesel von einem Personenzug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Bahnpolizei am Freitag mitteilt, wollte der Mann offenbar die Gleise überqueren. Er sei an den Beinen verletzt und in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht worden. Die etwa 30 Zugreisenden wurden bei der Schnellbremsung nicht verletzt. Wegen der Gleissperrung kam es auf der Strecke zu erheblichen Verspätungen. In dem Zusammenhang weist die Bahnpolizei darauf hin, dass es lebensgefährlich und deshalb verboten ist, Bahngleise zu betreten.