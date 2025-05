Nach tödlichem Streit: Sechs Jahre Haft für Mann aus Urmitz

Das Landgericht Koblenz hat einen Mann zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er einen Bekannten in der gemeinsamen Autowerkstatt in Urmitz getötet hat.

Im Oktober vergangenen Jahres kam es laut Gericht zum Streit zwischen den beiden Männern. Dabei habe der Verurteilte heftig auf seinen Bekannten eingeschlagen. In der Folge sei das Opfer an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben, so die Staatsanwaltschaft. Tödlicher Streit auf Garagengelände in Urmitz Der körperlichen Auseinandersetzung soll ein länger andauernder Streit um Geld vorausgegangen sein. Laut Ermittlungsbehörde ereignete sich die tödliche Auseinandersetzung nachts auf einem Garagengelände in Urmitz. Der Verurteilte saß seitdem in Untersuchungshaft und schweigt bis heute zu den Vorwürfen.