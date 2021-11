Tödlicher Unfall: Senior überfährt junge Frau

per Mail teilen

Beim Ausparken hat ein 85-Jähriger mit seinem Auto eine Frau überfahren und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag in Flammersfeld (Kreis Altenkirchen). Der Mann habe beim Rückwärtsfahren aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Er habe beschleunigt und die 23-Jährige, die sich auf einem Gehweg hinter dem Auto befand, überrollt. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Autofahrer sei noch gegen drei geparkte Fahrzeuge geprallt.