per Mail teilen

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Altenkirchen aus etwa zehn Metern Höhe abgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Arbeitsunfall sei bei Baumpflegearbeiten am Morgen passiert, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Mann vom Baum gefallen und etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der 30-Jährige verletzte sich laut Polizei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebraucht.

Keine lebensgefährlichen Verletzungen

Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit nicht davon aus, dass die Verletzungen lebensgefährlich sind. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.