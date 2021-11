per Mail teilen

Ein 83-jähriger Mann ist beim Brand seines Hauses in Kesseling im Kreis Ahrweiler gestorben. Sein 55-jähriger Sohn konnte sich nach Polizeiangaben ins Freie retten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr waren den Angaben zufolge mit 40 Kräften im Einsatz.