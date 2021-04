per Mail teilen

Im Kreis Mayen-Koblenz ist ein Mann an einer akuten Vergiftung gestorben, nachdem er aus Versehen die Pflanze Herbstzeitlose gegessen hatte. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann mit seiner Ehefrau Bärlauch sammeln und hat stattdessen die hochgiftige Herbstzeitlose gepflückt. Diese sieht dem Bärlauch sehr ähnlich. Das Ehepaar kam mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die Frau ist noch in stationärer Behandlung. Die Polizei und das Landesuntersuchungsamt in Koblenz raten beim Sammeln von Bärlauch vorsichtig zu sein.