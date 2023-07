Mann rast fast ungebremst in Streifenwagen

per Mail teilen

Ein Mann ist gestern Morgen (Sonntag, 9 Uhr) auf der A61 bei Laudert im Hunsrück fast ungebremst in einen Streifenwagen gekracht. Laut Polizei wurde er dabei verletzt. Den Angaben zufolge wollten zwei Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Mendig gegen 9 Uhr gestern Morgen einen Unfall auf der A61 bei Laudert im Hunsrück aufnehmen. Dabei hätten die beiden Beamten mit den Bereich mit ihren Streifenwagen abgesichert. Laut Polizei hatte ein Autofahrer die Unfallstelle offenbar zu spät wahrgenommen. Er sei fast ungebremst in den Streifenwagen gefahren. Beide Fahrzeuge seien dabei total beschädigt worden. Nach Polizeiangaben wurde der Autofahrer verletzt. Den beiden Polizeibeamten sei nichts passiert. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die A61 war in Fahrtrichtung Süden einseitig gesperrt, der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen geleitet. Gegen 11 Uhr konnte laut Polizei die Fahrbahn wieder vollständig frei gegeben werden.