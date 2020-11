Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch in Vallendar einen Mann festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Nach Polizeiangaben hat ein Rettungshubschrauber die Fahndung aus der Luft unterstützt. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich bei einer Kontrolle eines Autos in Vallendar gegen 1:30 Uhr der Beifahrer nicht ausweisen. Der Mann habe zunächst falsche Personalien angegeben. Weil die Fahrerin offenbar unter Drogen stand, sollte sie eine Urinprobe abgeben. Das nutzte der Beifahrer den Angaben zufolge aus, um zu Fuß in einen bebauten Hang in Vallendar zu flüchten. Als die Fahrerin letztlich den richtigen Namen des Beifahrers preisgegeben habe, hätten die Beamten festgestellt, dass gegen den Mann noch zwei Haftbefehle von über zwei Jahren Freiheitsentzug offen stünden, so die Polizei. Später habe der Flüchtige von einer Hundeführerin und deren Diensthund auf einem Privatgrundstück festgenommen werden können.