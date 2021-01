Die Polizei hat in Holzhausen im Rhein-Lahn-Kreis einen Mann festgenommen, der am Morgen im Streit einen Verwandten mit einem Messer bedroht haben soll und dann geflüchtet ist. Ein Polizeisprecher sagte auf SWR-Anfrage, der Flüchtige sei nach Zeugenhinweisen von einer Polizeistreife entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei hatte vorübergehend Autofahrer gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. Der Mann aus dem Westerwald trug bei seiner Flucht nur eine Jogginghose und ein T-Shirt und laut Polizei vermutlich nur Badesandeletten. Er war zu Besuch in Holzhausen.