Mit internationalem Haftbefehl Gesuchter festgenommen

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in Bendorf einen Mann festgenommen, der mit gleich mehreren internationalen Haftbefehlen gesucht wurde. Er wurde laut Polizei unter anderem wegen Diebstahls und Raubes in 65 Fällen gesucht und hatte sich im vergangenen Jahr nach Großbritannien abgesetzt. In Bendorf hatte er sich jetzt laut Polizei bei seiner Lebensgefährtin versteckt. Als es zwischen den beiden am Morgen zu einem Streit gekommen sei, hätten Anwohner die Polizei gerufen. Der Gesuchte sprang den Angaben zufolge daraufhin von einem Balkon und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden sei der Flüchtige im Stadtgebiet von Bendorf festgenommen worden, er sitze jetzt in Koblenz in Untersuchungshaft.