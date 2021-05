Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in Limburg einen Mann festgenommen. Er soll den Angaben zufolge am Montagnacht einen anderen Mann niedergestochen und schwer verletzt haben. Laut Polizei ist der Tatverdächtige bereits mehrfach wegen Körperverletzung in Erscheinung getreten. Er sei in der Nacht vor dem Haus aufgetaucht, in dem seine frühere Freundin lebt. Als sich das Opfer dem Tatverdächtigen entgegenstellte, soll der mit einem unbekannten Gegenstand auf den 35-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Die Polizei in Limburg sucht jetzt nach möglichen Zeugen.