Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der in Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz seinen Mitbewohner mit einem Messer tödlich verletzt haben soll. Zwischen den beiden Männern sei ein Streit eskaliert.

Angeklagt ist der Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Totschlag. Der Syrer soll demnach im Juni einen Landsmann in einem gemeinsam bewohnten Haus in Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz mit einem Messer mehrfach in die Brust gestochen und ihn dabei tödlich verletzt haben. Die beiden seien vorher in Streit geraten, warum ist nicht klar. Der 27-Jährige starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Beschuldigter in U-Haft

Der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Tag festgenommen. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte befindet seit der Festnahme in Untersuchungshaft. Ob er sich mittlerweile zur Tat geäußert hat, ist nicht klar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er die syrische Staatsangehörigkeit - wie auch das Opfer.