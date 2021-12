Autofahrer erleidet Herzinfarkt

per Mail teilen

Auf der Bundesstraße zwischen Nassau und Singhofen im Rhein-Lahn-Kreis hat ein Autofahrer am Steuer vermutlich einen Herzinfarkt erlitten und ist später gestorben. Laut Polizei hatten Zeugen am Morgen gesehen, wie der Fahrer seinen Wagen immer wieder ruckartig abbremste und wieder beschleunigte. Der 65-jährige Mann kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Als sich ein Ersthelfer um den Fahrer kümmern wollte, hatte er schon das Bewusstsein verloren. Ein Notarzt konnte den Mann noch wiederbeleben, er starb aber wenig später im Krankenhaus.