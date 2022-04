per Mail teilen

Auf der A61 bei Rheinböllen ist der Fahrer eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Transporter in einem Baustellenbereich fast ungebremst auf einen stehenden Sattelzug auf. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz.