Ein Mann ist bei einem Unfall gestern Nachmittag auf der A61 im Bereich des Autobahndreiecks Bad Neuenahr-Ahrweiler schwer verletzt worden. Nach Polizeiangeben fuhr er offenbar ungebremst in einen vorausfahrenden Lkw, der verkehrsbedingt langsamer fahren musste. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die A61 war während der Bergungsarbeiten mehrere Stunden in Fahrtrichtung Köln erst voll und dann teilweise gesperrt.