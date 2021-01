Ein Streit zwischen einem Paar ist in der Nacht in Cochem eskaliert. Ein Mann aus Mainz rief die Polizei, und gab an, er vermute, eine Bekannte werde von ihrem Freund bedroht. Der Anrufer schilderte der Polizei, dass er mit ihr telefoniert habe, dabei habe sie geschrien – dann sei das Gespräch abgebrochen. Der Mann bat die Polizei in Cochem die Situation zu überprüfen. Er selbst werde sich auch auf den Weg machen, um seine Bekannte abzuholen. Als die Polizei in der Wohnung eintraf, stellte sie fest, dass das Paar betrunken war und sich lauthals stritt. Dennoch habe man sich lieb, versicherten beide. Die Polizei rückte daraufhin wieder ab. Eine Stunde später eskalierte aber die Situation - als der Mainzer eintraf. Er wurde laut Polizei von dem Freund mit einem Messer bedroht. Jetzt schritt die Polizei ein und brachte ihn zu seiner Schwester. Der Mainzer fuhr wieder nach Hause, die junge Frau blieb in ihrer Wohnung.