Eine Woche vor der Stadtratssondersitzung in Neuwied hat Bürgermeister Michael Mang (SPD) Fehler in der Vergangenheit eingeräumt. Dennoch sehe er keinen Anlass, von seinem Amt als Bürgermeister zurückzutreten. Die sogenannte Papaya-Koalition aus CDU, Grünen und FWG hatte das in einem Antrag gefordert. Über den Antrag wird am kommenden Donnerstag abgestimmt, für eine Abwahl ist eine zwei Drittel Mehrheit der Abgeordneten nötig.