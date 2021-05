per Mail teilen

Bis Ende des Jahres soll der neue Managementplan für das Obere Mittelrheintal fertiggestellt sein. Das haben die Verantwortlichen bei einer digitalen Informationsveranstaltung bekannt gegeben. In dem Managementplan soll festgeschrieben werden, wie das Welterbe erhalten und die Region aber gleichzeitig auch weiterentwickelt werden kann. Dafür haben die Verantwortlichen ein neues Modell entwickelt, mit dessen Hilfe alle Beteiligten beispielsweise bei Bauprojekten schneller klären können, wo sie wie Welterbe-konform bauen können. Außerdem sollen in dem neuen Managementplan auch verschiedene Ziele für das Obere Mittelrheintal formuliert werden. Beispielsweise, für ein besseres Verkehrskonzept oder eine engere Verzahnung mit den Gemeinden auf der Hochebene. Noch in diesem Jahr soll der Plan fertig sein. Dann muss die Unesco darüber abstimmen.