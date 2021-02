Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval – AKK – hat als Alternative zu einem Rosenmontagsumzug einen Malwettbewerb in allen Koblenzer Grundschulen gestartet. Nach Angaben des AKK Präsidenten Christian Johann sind etwa 2.000 Bilder aus den Schulen eingegangen. Die Resonanz auf den Malwettbewerb sei riesig, freut sich AKK Präsident Johann. Er sei überwältigt, wie kreativ die Schülerinnen und Schüler das Thema Karneval in ihren Bildern dargestellt hätten: die kleinen Kunstwerke zeigen etwa Clownsmasken, Prinzessinnen im Konfettiregen oder Piratinnen. Einige Kinder haben Motivwagen aus Pappe gebastelt und so das Wettbewerbsmotto „das bedeutet Karneval“ umgesetzt. Eine Jury muss nun die schönsten Bilder auswählen, 16 Preise sollen vergeben werden. Die AKK hat außerdem viereinhalbtausend Turnbeutel mit Wurfmaterial wie Kamelle gepackt. Diese sollen an alle Koblenzer Grundschulen verteilt werden, sobald diese wieder geöffnet haben.