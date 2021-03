per Mail teilen

Der Taunus ist vorsorglich als weiteres und damit drittes Wolfspräventionsgebiet in Rheinland-Pfalz ausgewiesen worden. Das hat das Umweltministerium mitgeteilt. Hintergrund sei ein weiterer Wolfsnachweis im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis. Die selbe Wölfin war den Angaben zufolge erstmals im Mai 2020 in der benachbarten Verbandsgemeinde Loreley nachgewiesen worden. Deshalb sei der Taunus ab sofort Wolfspräventionsgebiet. Dort können Viehhalter den Angaben zufolge jetzt Förderungen vom Land für Zäune und Herdenschutzhunde bekommen. In Rheinland-Pfalz gibt es bereits zwei Präventionsgebiete: den Westerwald und die Eifel-West.