Der Neuwieder Zoo und andere Tier- und Wildparks in der Region können auf mehr Geld vom Land hoffen. Auf SWR-Anfrage beim Umweltministerium in Mainz heißt es, dass eine Neuauflage der Corona-Futterhilfen geplant sei. Im Frühjahr hatte das Land insgesamt eine Million Euro bereitgestellt, um Zoos und andere Einrichtungen zu unterstützen. Allerdings sind davon nur etwas mehr als zehn Prozent ausgezahlt worden. Der Neuwieder Zoo bekam beispielsweise rund 17.000 Euro für Futter- und Tierarztkosten, die während des Lockdowns angefallen waren. Tierparkbetreiber kritisieren, dass die Futterhilfen lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein seien. So würden Personal und Energie einen viel größeren Teil an den Kosten ausmachen. Tierheime konnten sogar kaum von der Futterhilfe profitieren – sie erfüllten die Anforderungen nicht.