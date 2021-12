Ministerpräsidentin Dreyer sichert Flutgebieten weiter Hilfe zu

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) sichert in ihrer Neujahrsansprache den Betroffenen der Flutkatastrophe Unterstützung auch im neuen Jahr zu. In der vorab aufgezeichneten Ansprache sagt Dreyer, auch 2022 stehe die Landesregierung fest an der Seite der Betroffenen. Dreyer dankt auch den zahlreichen Helferinnen und Helfern im Flutgebiet. Sie hätten großartige Hilfe geleistet und würden das auch weiter tun. Die Neujahrsansprache der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer wird am 31.12. im Anschluss an die SWR-Nachrichten um 19:45 Uhr im Dritten Fernsehprogramm ausgestrahlt.