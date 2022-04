Maikundgebungen wieder in Präsenz

Nach zwei Jahren Corona-Pause ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 1. Mai wieder zu Maikundgebungen auf. Und zwar in Wissen im Kreis Altenkirchen und in Koblenz. Der Gewerkschaftsbund erwartet mehrere Hundert Teilnehmende. In Koblenz steht die Maikundgebung am Deutschen Eck unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft gestalten". Ab 11 Uhr gibt es Reden von Gewerkschaftsmitgliedern. Auch Oberbürgermeister Langner (SPD) spricht ein Grußwort. Teilnehmende aus Neuwied und Andernach reisen mit dem Schiff an. Ein Schwerpunkt der Maikundgebung ist der Ukraine-Krieg. Dazu gibt es eine Mitmachaktion. Teilnehmende können sich gegen eine Spende für die gewerkschaftliche Ukraine-Hilfe an einem Schiefer-Hau-Tisch ein Herz aus Schiefer schlagen. Außerdem soll aus 100 Schieferplatten eine große Friedenstaube erstellt werden.