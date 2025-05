Das ist schon blöd gelaufen: Im Kreis Altenkirchen haben zwei Männer einen Maibaum gestohlen, einer hat dabei sein Handy verloren. Dann gab es Streit und jetzt ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei Betzdorf mitteilt, ist es in der Region Tradition, dass Nachbarorte sich gegenseitig die Maibäume stehlen. Offenbar deshalb betraten in der Mainacht zwei 22 und 23 Jahre alte Männer ein Grundstück in Friesenhagen-Diedenberg und nahmen den Maibaum mit, der dort aufgestellt war. Als die beiden ihre "Beute" an einen sicheren Ort gebracht hatten, stellten sie fest, dass einer unterwegs sein Handy verloren hatte. Sie riefen die Nummer mehrfach an und konnten es dann in dem Garten orten, in dem der Maibaum gestanden hatte.

Streit um verlorenes Handy und gestohlenen Maibaum

Als die beiden jungen Männer dort wieder auftauchten, warteten schon die Besitzer des Maibaums auf sie. Sie hatten das Handy-Klingeln gehört und das Smartphone gefunden. Es aber einfach an die Maibaum-Diebe herausgeben, wollten sie aber nicht. Sie forderten erst ihren Baum zurück. Es kam zu einem verbalen Streit. Danach schubsten und bedrohten sich die Beteiligten gegenseitig und schließlich erhielt einer eine Backpfeife.

Der Streit eskalierte so stark, dass schließlich Polizisten den Streit schlichten mussten. Jetzt laufen mehrere Strafanzeigen gegen die Streitenden, die alle hätten vermieden werden können, so die Polizei in Betzdorf. Maibaum und Handy seien inzwischen aber wieder an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben worden.