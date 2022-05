Mahnmal brannte - Polizei ermittelt

per Mail teilen

Auf dem Aussichtspunkt „Katzenstein“ bei Westerburg hat am Wochenende ein Feuer ein Mahnmal der Heimatvertriebenen beschädigt. Die Polizei Westerburg geht davon aus, dass das Holzkreuz angezündet wurde und ermittelt nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass sich die Flammen am frühen Samstagabend auf umliegende Bäume, Büsche und Sträucher ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.