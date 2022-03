Nach Corona-Pause wieder einige Märkte für Besucher geöffnet

Am Wochenende sind im Norden von Rheinland-Pfalz nach einer Corona-Pause wieder einige größere Märkte für Besucher geöffnet. Beispielsweise der Ostermarkt in Ransbach-Baumbach oder der Stoffmarkt in Remagen. Der sogenannte Ostermarkt in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach öffnet um 13 Uhr seine Tore, am Sonntag schon um 11 Uhr. Bei dem Kunst- und Kreativmarkt soll es nach Angaben der Veranstalter schwerpunktmäßig um das Thema Kräuter und Küche gehen. Der Markt hat an beiden Tagen bis um 17 Uhr geöffnet. In Neuwied hätte an diesem Wochenende eigentlich das Schokoladenfestival ChocolART stattfinden sollen. Stattdessen startet die Kampagne "Neuwied blüht auf". Dazu soll es unter anderem eine Modenschau in der Innenstadt geben. Im Zentrum von Remagen steht am Sonntag der Deutsch-Holländische Stoffmarkt an. Geöffnet ist der Markt mit vielen Ständen von 11 bis 17 Uhr.