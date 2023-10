Männliche Leiche im Kreis Neuwied gefunden

Nahe Linz am Rhein (Kreis Neuwied) ist am Samstagvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Ein Zusammenhang mit einem vermissten 64-Jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Königswinter sei wahrscheinlich, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Dies sei aber noch nicht gesichert. Ein Senior war dort am Donnerstag als vermisst gemeldet worden, woraufhin die Polizei intensiv nach ihm suchte.

Leichenfund bei Kalenborn in der Gemeinde Vettelschoß

Der männliche Leichnam wurde bei Kalenborn in der Gemeinde Vettelschoß nahe Linz am Rhein gefunden, wie es hieß. Weitere Angaben zu dem Toten machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen laufen. Mit ersten Ergebnissen sei frühestens am Anfang der kommenden Woche zu rechnen, so die Beamten.