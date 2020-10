In Bad Neuenahr-Ahrweiler haben drei junge Männer den Einbruch in eine Taxizentrale verhindert. Laut Polizei kamen sie auf dem Heimweg von der Arbeit am Tatort vorbei und sahen zwei Täter, die gerade dabei waren, eine Glastür aufzuhebeln. Einer der Räuber konnte den Angaben zufolge flüchten, als sich die Schiebetür automatisch öffnete. Sein Komplize sei gegen die Tür geprallt, als sie sich wieder schloss und dann zu Boden gestürzt. Die Zeugen hätten den Mann so lange festgehalten können bis die Polizei eintraf. Der geflüchtete Täter sei kurze Zeit später festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge fanden die Ermittler in dem Fluchtauto u.a. eine größere Menge Bargeld, das möglicherweise aus anderen Einbrüchen stammt.