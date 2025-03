Kampf gegen Heizöl: Amphibienfahrzeug im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen"

per Mail teilen

Nach dem Heizölunfall in dem Naturschutzgebiet bei Mendig (Kreis Mayen-Koblenz) geht es weiter darum, den Schaden zu begrenzen - unter anderem mit Hilfe eines Amphibienfahrzeugs.

Das Amphibienfahrzeug soll laut Kreisverwaltung die Schilfgebiete westlich der L113 im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" abmähen, weil sich zwischen den Halmen noch viel Heizöl befinde. Das abgeschnittene, kontaminierte Material werde dann ordnungsgemäß entsorgt.

30.000 Liter Öl-Wasser-Gemisch bereits abgepumpt

Einsatzkräfte vor Ort sagten dem SWR, dass bereits 30.000 Liter des Öl-Wasser-Gemischs abgepumpt seien. Das Gemisch wird demnach zu einer Spezialfirma nach Mainz gebracht, wo es gereinigt und entsorgt werden kann.

Im nächsten Schritt soll ein Gutachter prüfen, wie das restliche Öl aus dem Boden herausgeholt werden kann. Außerdem müsse noch das Regenrückhaltebecken saniert werden, in das Öl gelaufen war.

Katrin Eder: "Thürer Wiesen" sind wichtiges Naturschutzgebiet

Dass das Schilf in den Thürer Wiesen abgeschnitten werden müsse, sei bitter, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen). Es sei ein wichtiges Brut- und Rückzugsgebiet für Vögel. Die Naturschutzorganisation BUND spricht sogar von einem Katastrophenfall. Ein Sprecher sagte, es handele sich dabei um eine schwere Ölkatastrophe mit nachhaltigen Folgen. Weite Teile des Feuchtgebiets seien stark kontaminiert worden.

Bislang wruden 150 Kadaver geborgen

Etwa 150 Tiere seien durch die Umweltverschmutzung verendet, berichtet Kontantin Wagner von der Wildvogel-Pfelgestation in Kirchwald. Er leitet die Rettungsaktion in den "Thürer Wiesen". Etwa 50 bis 60 Tiere hätten bislang gerettet werden können. Die Kadaver aus dem Gelände herauszuziehen, sei allerdings genauso wichtig. Sie würden ansonsten von anderen Tieren gefressen und diese würden sich dann auch vergiften. Derzeit sei ein Team von 20 ehrenamtlichen Helfern in dem sensiblen Naturschutzgebiet unterwegs.

Heizöl war in Regenrückhaltebecken gelangt

Der Tanklaster hatte laut Kreisverwaltung Mayen-Koblenz etwa 30.000 Liter Heizöl geladen. Bei dem Unfall am 21. Februar war ein Großteil des Heizöls in die Oberflächenentwässerung der Bundesstraße und in ein großes Regenrückhaltebecken sowie ins Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" gelangt.

Laut Kreisverwaltung wurden deshalb insgesamt 13 Ölsperren installiert, die ein- bis zweimal täglich gewechselt werden, um zu verhindern, dass weiteres Öl in das Naturschutzgebiet gelangt.

Ausweitung des Öko-Projekts verzögert sich durch Öl-Unfall

Laut Tanja Stromberg vom Naturschutzreferat des Kreises Mayen-Koblenz wurden inzwischen Wasser- und Bodenproben entnommen. Außerdem werde ein Umweltgutachter eingeschaltet. Der soll die Gewässerökologie untersuchen. Ursprünglich war vorgesehen, in drei Wochen weitere karpatische Wasserbüffel in den "Thürer Wiesen" zu beheimaten. Davon müsse man erstmal Abstand nehmen, so Stromberg.