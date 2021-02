per Mail teilen

Erleichterung in Karden an der Mosel: Die 2017 aus dem Schrein der Stiftskirche St. Castor gestohlene Madonnenfigur ist zurück. Damit hat eine vier Jahre lange Odyssee ein Ende.

Ganz vorsichtig packt Restauratorin Katrin Etringer die Madonnenfigur aus dem Packpapier. Die ist etwa so groß wie eine Wasserflasche, goldfarben und sitzt auf einem Thron. Auf dem Kopf trägt die Madonna eine Krone, auf ihrem Arm ein Kind.

Dass sie jetzt endlich wieder zurück in Karden ist, lässt Pastor Hermann-Josef Floeck strahlen. „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir sie wiederhaben. Wenn man denkt, dass sie verloren gegangen wäre, das wäre schon schrecklich gewesen. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass nach so einer langen Geschichte von vier Jahren die Figur jetzt doch nochmal heil an ihren Ort zurückgekehrt ist.“

Erlösender Anruf der Polizei schon 2019

Schon 2019, zwei Jahre nach dem Diebstahl, kam der rettende Anruf von der Polizei: Die Madonna sei gefunden worden. Pastor Floeck konnte es nicht fassen - auch deshalb nicht, weil die Polizei ihn ausgerechnet am Tag des Heiligen St. Castor, dem Schutzpatron der Kirche in Karden, anrief. Bevor die Madonnenfigur aber zurück in die Kirche durfte, musste sie noch restauriert werden. Denn der Täter hatte seine Spuren hinterlassen.

2017 hatte ein Kunstdieb die Madonnenfigur von dem Schrein der Stiftskirche St. Castor in Karden gestohlen. SWR

Madonnenfigur nun zusätzlich gesichert

Keine einfache Aufgabe bei einer mehr als 500 Jahre alten Figur. „Sie hatte leichte Beschädigungen durch den Diebstahl, weil der Dieb natürlich mit Werkzeug rangegangen ist und da gab es Ausbrüche", sagt Restauratorin Katrin Etringer. Allerdings seien die Schäden nicht all zu groß gewesen, "sodass wir da eigentlich recht minimalistisch restaurieren und eigentlich sehr viel von der Originalsubstanz erhalten konnten." Damit die Figur nicht noch einmal verschwindet, hat sich die Gemeinde etwas einfallen lassen: Der Schrein, an dem die Figur befestigt ist, ist jetzt mit einem verschließbaren Glaskasten geschützt.

Zusätzliche Sicherung: Der Schrein mit der Madonna steht jetzt in einem Glaskasten. SWR

Pastor von Karden hat Kunstdieb vergeben

Der Dieb der Madonnenfigur soll übrigens wieder auf freiem Fuß sein, erzählt Pastor Floeck. Einen Groll hege er aber nicht gegen ihn. „Ich kann dem Dieb verzeihen. Denn er hat sie aufbewahrt, ihr ist nichts geschehen. Schlimmer wäre gewesen, wenn irgendjemand sie zerstört hätte oder sie wäre für immer irgendwo verschwunden." So habe der Dieb auf die Madonna aufgepasst und so habe die Gemeinde sie Gott sei Dank zurückbekommen.