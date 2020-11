Der Investor für das geplante Luxushotel an den Brückentürmen in Remagen hat einen Betreiber gefunden. Die Bauherren investieren in den Hotelneubau nach eigenen Angaben rund 48 Millionen Euro. Es sei damit das größte Hotelbauprojekt im Kreis Ahrweiler. Den Angaben zufolge sollen die Bauarbeiten am Rhein noch in diesem Jahr beginnen. Das neue Hotel soll rund 120 Zimmer und einen großen Wellnessbereich haben. Geplant sei außerdem eine gläserne Bar über der Rheinpromenade. Außerdem will der Investor nach eigenen Angaben auch 40 Wohnungen am Rhein bauen.