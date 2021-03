Der Autozulieferer Stabilus S. A. hat angekündigt, seinen juristischen Sitz von Luxemburg nach Deutschland zu verlegen. Wo der Firmensitz genau angesiedelt werden soll, teilte Stabilus aber nicht mit. Gleichzeitig will sich Stabilus nach eigenen Angaben von einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (Societe Anonyme, SA) in eine Europa-AG (Societas Europaea, SE) umwandeln. Damit braucht das Unternehmen in der EU keine Töchter mehr in jedem Land.

Stabilus verspricht sich davon Einsparungen und Effizienzgewinne. Operativ wird das Unternehmen aus der Hauptverwaltung in Koblenz gesteuert. Hier ist der Sitz der Verwaltung angesiedelt, außerdem die Entwicklung und ein Teil der Produktion. Der juristische Sitz in Luxemburg stammt noch aus der Zeit, in der Stabilus einem Finanzinvestor gehörte. Einen ähnlichen Schritt war vor kurzem der Lkw-Zulieferer SAF-Holland gegangen.

Auf der Internetseite des Unternehmens heißt es: "Durch den Rechtsformwechsel und die Sitzverlegung bleibt die Rechtsstellung der Aktionäre der Stabilus S.A. grundsätzlich unberührt. Sie werden die gleiche Anzahl Aktien an der Stabilus SE wie zuvor an der Stabilus S.A. halten. Zudem soll auch die Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vom Rechtsformwechsel und der Sitzverlegung unberührt bleiben."

Stabilus S. A. ist ein börsennotierter Hersteller von Gasdruckfedern, hydraulischen Dämpfern und elektromechanischen Antrieben. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an 17 Produktionsstandorten. Das Unternehmen ist einer der größten Arbeitgeber im Norden von Rheinland-Pfalz.