Karsten Graef gehört zu den Guten. In seiner Freizeit schlüpft der Koblenzer gern in die Rolle von Star Wars-Held Luke Skywalker. Und er ist nicht allein.

Seine Liebe zum Star-Wars-Universum hat Graef als Kind entdeckt, als er zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder in Episode 6 im Kino war: "Ich habe da Luke Skywalker gesehen als großer Jedi und da war es um mich geschehen". Im nächsten Jahr Karneval war klar, als was sich Graef verkleidet. Es sollte das erste Skywalker Kostüm von vielen sein.

Seit 2012 ist Karsten Graef Teil der "German Base Yavin", der deutschen Vertretung der sogenannten "Rebel Legion" - einer internationalen Organisation von Star-Wars-Fans, die sich der hellen Seite der Macht verbunden fühlen. Sie tragen orginalgetreue Kostüme von Rebellen, Jedis und anderen Figuren und treten damit unter anderem auf Filmpremieren auf.

Karsten Graef leitet die "German Base Yavin"

Dass Karsten Graef überhaupt auf den Kostümclub gestoßen ist, ist seiner Frau Andrea zu verdanken. "Ich hab ihn da so ein bisschen mit reingeschubst, weil ich seine Leidenschaft bemerkt habe - und dann quasi die Büchse der Pandora geöffnet", sagt sie und lacht. Seit acht Jahren ist Karsten Graef Vorsitzender der "German Base Yavin" . Rund ein bis zwei Stunden investiert er eigenen Worten nach täglich für den Club.

Karsten Graef verkleidet als Luke Skywalker aus Episode VI. N8fang

Dazu gehört neben viel Organisation natürlich auch das Herumbasteln an den Kostümen. Denn wer eine der Hauptfiguren von Star Wars mimen will, muss auf jedes Detail - wie etwa das richtige Lichtschwert - achten: "Wenn ich Luke Skywalker oder Han Solo darstelle, sollte es möglichst 1-zu-1 ein. Die Leute sollen das Gefühl haben, als wäre man aus dem Film ausgestiegen", erklärt Graef. Aus diesem Grund besitzt er mittlerweile zwölf verschiedene Kostüme von Skywalker.

Koblenzer sorgen als Star-Wars-Charaktere für Begeisterung

Aber auch seine Frau ist bei der "German Base Yavin" aktiv: "Es geht schon sehr viel Zeit drauf, aber es macht einen auch sehr glücklich, auf Events leuchtende Kinder- und Erwachsenenaugen zu sehen. Das ist schon besonders." Die beiden genießen die Anerkennung, die sie in ihren Rollen bekommen und das Eintauchen in eine andere Welt: "Es ist auch fürs Selbstbewusstsein super, weil man sich traut, in eine Rolle zu schlüpfen, die man im Alltag sonst nicht hat", meint Karsten Graef.

Infos zur "German Base Yavin" Die "German Base Yavin" gibt es seit 2008 und umfasst derzeit rund 270 Mitglieder. Sie gehört zur internationalen Organisation "Rebel Legion" - einem Zusammenschluss von Star-Wars-Fans, der sich dem Nachbau und Tragen von bildschirmgenauen Nachbildungen von Kostümen verschrieben hat. Sie sind nach eignen Angaben von Lucas Film und Disney anerkannt. In der "Rebel Legion" finden sich nur die "guten Charaktere" aus den Filmen und Serien. Das Gegenstück dazu ist die "501st Legion" - in Deutschland vertreten als die "German Garrison".

Im echten Leben ist er gesetzlicher Betreuer, seine Frau verdient ihr Geld als pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Dank ihres Hobbys sind sie schon viel herumgekommen - waren etwa in Los Angeles, konnten Original-Drehorte besuchen oder standen bei einer Filmpremiere in Berlin mit deutschen Promis auf dem roten Teppich: "Fanta Vier waren da und wollten dann mit uns Fotos machen, das war schon irre", erinnert sich Andrea Graef.

Es geht um mehr als nur das Verkleiden

Nach einem solchen Event haben die beiden oft den sogenannten "Con-Blues", wie Karsten sagt: "Man ist dann erstmal ein bisschen traurig, weil man war drei, vier Tage in Beschäftigung, war immer mit anderen Leuten unterwegs, macht ne schöne Geschichte und dann muss man wieder arbeiten. Da fällt man erstmal in ein Loch." Doch nach der Convention ist vor der Convention - und so freuen sie sich immer auf den nächsten Auftritt als Luke Skywalker und Padmé Naberrie.

Karsten Graef zusammen mit weiteren Star Wars Kostümierten beim Augusta-Fest in Koblenz im Sommer 2024. Alexander Schlottke

Die beiden betonen, dass es ihnen dabei nicht nur ums Verkleiden geht - oft sammeln sie als Star Wars-Charaktere auch Spenden für den guten Zweck. Sie stehen eben auf der hellen Seite der Macht. Karsten Graef ist sich sicher: "Ich glaube, wir haben alle die Macht. Vielleicht nicht die Macht, Dinge schweben zu lassen, oder uns durch die Luft wirbeln zu lassen. Aber wir haben die Macht, Gutes zu tun, andere Menschen positiv zu beeinflussen."