Der Lukasmarkt in Mayen wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das hat der Mayener Stadtrat am Donnerstagabend in einer Sondersitzung einstimmig beschlossen.

Die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen und die weiterhin geltenden Hygienerichtlinien ließen nichts anderes als eine Absage zu, sagte Oberbürgermeister Wolfgang Treis (Grüne). Stadt hatte Alternativkonzept entwickelt Die Stadt hatte zuvor ein Alternativkonzept für den Lukasmarkt entwickelt. Das sah unter anderem Einlasskontrollen und maximal 2.300 Besucher in einem eingezäunten Bereich vor. Allerdings hatten nach Angaben der Stadt nur 80 von 140 Schaustellern dem Konzept zugestimmt. Der Lukasmarkt mit seinem traditionellen Pferde- und Schafsmarkt gehört zu den größten Volksfesten im Norden von Rheinland-Pfalz und findet normalerweise im Oktober statt.