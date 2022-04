Remagen kauft Luftfilteranlagen für Kitas und Schulen

Die Stadt Remagen hat angekündigt, Schulen und Kitas mit Lüftungsgeräten auszustatten, um Kinder besser vor dem Coronavirus zu schützen. Auch andere Kommunen ergreifen selbst die Initiative.

Spätestens mit Beginn der kalten Wintermonate sollen die Geräte nach Angaben der Stadt in den Kitas und Schulen in Remagen eingebaut sein. Die Verwaltung hofft so, dass sich aggressive Varianten des Coronavirus - wie etwa die Delta-Variante - in Schulklassen nicht ungehindert ausbreiten.

"Für Kinder unter 12 Jahren gibt es bisher keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus. Gleichzeitig wollen wir unbedingt verhindern, dass wegen einer erneuten Ausbreitung des Virus im Herbst wieder Schulen und Kitas schließen müssen", sagt Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos).

"Wir gehen davon aus, dass rund 100 Lüftungsgeräte für Kitas und Schulen benötigt werden."

Teure Luftfiltergeräte gegen das Coronavirus

Remagen ist bereit, für die Raumluftfiltergeräte auch eigenes Geld zu investieren. "Wir gehen davon aus, dass rund 100 Lüftungsgeräte für Kitas und Schulen benötigt werden", sagt Bürgermeister Ingendahl. Nach Rücksprache mit Anbietern der Geräte rechne die Stadt mit Kosten von etwa einer Million Euro.

80 Prozent der Summe könnten über ein neues Förderprogramm des Bundes finanziert werden. Den Rest, rund 200.000 Euro, muss die Stadt nach eigenen Angaben selbst aufbringen - womöglich über einen Kredit. Das sei es aber wert, um die Gesundheit der Kinder zu schützen, so Ingendahl.

Auch andere Schulen rüsten sich gegen eine mögliche vierte Corona-Welle

Mit den Plänen für Lüftungsgeräte in Schulen ist die Stadt Remagen nicht allein. SWR-Recherchen zeigen, dass die Situation an Schule im nördlichen Rheinland-Pfalz unterschiedlich ist. Einige Schulen haben bereits Raumfilteranlagen installiert - wie die Grundschule in Rengsdorf. Andere Städte und Gemeinden sind gerade dabei, genauso wie Remagen selbst Initiative zu ergreifen und ihre Schulen auszustatten. Zum Beispiel sollen in den Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein und Unkel alle Grundschulen mit Luftreinigungsgeräten ausgerüstet werden.

Die Puricelli Realschule plus in Rheinböllen verweist darauf, dass die Schulen beim Thema Lüftungsanlagen selbst "kein wirkliches Mitspracherecht" hätten. Der kommissarische Schulleiter Manuel Hortian sagt aber gleichzeitig, dass eine Lüftungsanlage mit Blick auf den Winter absolut notwendig sei, um ein ständiges Querlüften zu vermeiden.

"Mobile Raumluftfiltergeräte müssen kurzfristig in allen Klassenräumen aufgestellt werden."

Regionalelternbeirat ruft Politik zum Handeln auf

Der Regionalelternbeirat Koblenz fordert schon seit April den Einsatz von mobilen Raumluftfiltern in den mehr als 530 Schulen des Schulbezirks Koblenz. In einem Schreiben an die Landräte im nördlichen Rheinland-Pfalz und den Koblenzer Oberbürgermeister erneuerten die Elternvertreter vor einigen Tagen ihre Forderung.

Angesichts einer drohenden vierten Corona-Welle und der Vorgabe des Landes, dass nach den Sommerferien alle Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen, seien mobile Raumluftfilter unabdingbar. "Mobile Raumluftfiltergeräte müssen kurzfristig in allen Klassenräumen aufgestellt werden", schreibt der Sprecher des Regionalelternbeirates Erwin Lenz.

Im Frühjahr hatte der Elternbeirat eine Umfrage unter mehr als 9.000 Eltern im Schulbezirk Koblenz durchgeführt. Bereits zu dem Zeitpunkt hatten sich mehr als 70 Prozent der teilnehmenden Eltern den Einsatz mobiler Raumluftfiltergeräte in Klassenräumen gewünscht.

Landesregierung könnte Förderprogramm ausweiten

Die rheinland-pfälzische Landesregierung prüft, das Förderprogramm für Luftfilteranlagen in Schulen auszuweiten. Das Kabinett wird sich am Dienstag mit der Frage beschäftigen. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im SWR Aktuell-Sommerinterview angekündigt.

Bislang hat das Land Luftfilter nur in Klassenzimmern gefördert, die schlecht zu lüften sind. Die wichtigste Maßnahme bleibe laut Experten aber nach wie vor das regelmäßige Stoßlüften, sagte Dreyer.