An den Schulen im nördlichen Rheinland-Pfalz bleibt die Lage angespannt. Immer wieder müssen Schüler wegen Coronafällen in Quarantäne. Deshalb soll in den Klassenräumen viel gelüftet werden - in den kalten Monaten nicht einfach.

Halb elf morgens am Eichendorff-Gymnasium in Koblenz. Der Schulhof ist voll, alle tragen Masken. Bei etwa 15 Grad sind die meisten Schülerinnen und Schüler mit Jacken unterwegs. Die werden sie wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch im Klassenzimmer brauchen, wie Schulleiter Hans-Georg Meier sagt: "Wir werden es so machen, dass alle viertel Stunde etwa fünf Minuten stoßgelüftet wird. Generell bedeutet das auch, dass sich die Schülerinnen und Schüler wärmer anziehen müssen, auch mal mit Jacke im Unterricht sitzen, wenn so eine Lüftungsphase kommt. Wie das ganze im Winter wird, wenn wir wirklich dauerhaft unter null Grad haben, wird sich zeigen." Schulgebäude wird saniert Bisher seien die Hygieneregeln kein Problem gewesen: Lüften, Maske tragen in den Pausen, Kontakt vermeiden auf den Fluren. Das Eichendorff-Gymnasium steht aber noch vor einer anderen Herausforderung: Seit dem Frühjahr wird die Schule saniert. Es werden neue Fenster eingebaut, die Fassade wird erneuert. Rund ums Gebäude sind Bauarbeiten im Gange. Immer wieder fallen deshalb Klassenräume weg. "Aber da die Stadt Koblenz uns vier Container auf den Schulhof gestellt hat, als Ausweichklassenräume, bekommen wir es gut gehandelt. Das Dauerproblem, das wir haben, den Friedrich-Ebert-Ring, die große Einfahrtsstraße in Koblenz. Dieser Lärm ist schlimmer als der Baulärm." Auf dem Schulgelände finden Bauarbeiten statt. Einige Schüler werden in einem Container unterrichtet. SWR Lüften alle 20 Minuten Die Fenster müssen trotzdem mindestens alle 20 Minuten geöffnet werden. Das schreibt das Land Rheinland-Pfalz vor. Auch, wenn es laut und kalt draußen ist. Die Eltern sind informiert: Sie sollen darauf achten, dass ihre Kinder nicht zu dünn angezogen sind. Die Schülerinnen und Schüler sehen es gelassen. Chiara Link aus der 11. Klasse sagte dazu: "Ich muss sagen: Lüften, das muss einfach sein. Da muss man sich eben warm anziehen und das muss man dann aushalten. So leben wir halt jetzt. Das ist Corona und da muss man eben ein bisschen was einstecken können." Schüler Phillip Beek sagte: "Ich bin da weniger empfindlich, aber ich glaube, dass es durchaus Leute geben wird, die damit Probleme haben, die das nicht so gut finden. Dann muss man schauen, wie man damit umgeht. Aber es wurde ja schon gesagt: "Schal, Winterjacken, alles kaufen, damit man es dann warm hat."