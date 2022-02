Das Ludwig Museum in Koblenz feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen und eröffnet am Sonntag die erste Ausstellung im Jubiläumsjahr. Sie zeigt Arbeiten eines Künstlers aus der chinesischen Partnerprovinz von Rheinland-Pfalz. Das Ludwig Museum sei das einzige Museum in Rheinland-Pfalz, das nur zeitgenössische Kunst zeige, sagt Beate Reifenscheid, die es seit 25 Jahren leitet. Die Ausrichtung des Museums ist international, anfangs lag der Schwerpunkt mehr auf Frankreich. Sein Jubiläum im September will das Ludwig Museum mit Arbeiten französischer Künstler feiern, die schon vor 30 Jahren dabei waren. 1992 hatten der aus Koblenz stammende Kunstsammler Peter Ludwig und seine Frau Irene das Museum gemeinsam mit der Stadt im Deutschherrenhaus am Deutschen Eck eröffnet. Ihre Sammlung können sich Museumsbesucher das ganze Jahr über anschauen.