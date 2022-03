Lottospieler gewinnt rund 664.000 Euro

per Mail teilen

Im Großraum Koblenz hat ein Lottospieler oder eine Lottospielerin bei der Ziehung am Mittwochabend rund 664.000 Euro gewonnen. Zum Gewinn des Jackpots fehlte ihm oder ihr nach Angaben von Lotto Rheinland-Pfalz nur die richtige Superzahl. Der Gewinner oder die Gewinnerin tippte demnach die sechs richtigen Zahlen 3, 5, 15, 39, 44 und 49. Abgegeben worden sei der Tipp am Mittwochnachmittag in einer Lotto-Annahmestelle. Für den Schein wurden den Angaben zufolge 58,40 Euro investiert. Da der Schein ohne Kundenkarte abgegeben worden sei, müsse sich der oder die Glückliche bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinn geltend zu machen.