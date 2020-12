per Mail teilen

Den höchsten Lottogewinn 2020 in Rheinland-Pfalz hat im April ein Tipper in Koblenz kassiert. Er gewann fast 8,1 Millionen Euro, wie die Lottogesellschaft RP mitteilte. Der Glückspilz hatte bei 6 aus 49 mit einem Einsatz von 64,50 Euro alleine den Jackpot geknackt. 2020 gewannen in Rheinland-Pfalz bis zum 21. Dezember 64 Tipper je 100.000 Euro oder mehr. Das waren laut Lotto Rheinland-Pfalz zwölf mehr als im Vorjahr bis zum 20. Dezember.