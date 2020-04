per Mail teilen

Ein Koblenzer Glückspilz hat im Lotto 6 aus 49 mehr als acht Millionen Euro gewonnen. Er hatte sechs Richtige plus Superzahl.

Mit den sechs richtigen Zahlen 11, 15, 28, 35, 39 und 42 sowie der richtigen Superzahl 3 knackte er am Samstag alleine den Jackpot, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte. Der Gewinner bekomme nun 8.068.807 Euro.

"Da er einen Systemschein mit dem Vollsystem 6 aus 7 ins Spiel gegeben hat, gewann er auch in unteren Gewinnklassen und sicherte sich damit den Gesamtbetrag von 8.068.807 Euro", ergänzte die Glücksspielgesellschaft. Der Gewinner habe 64,50 Euro für seinen Tippschein gezahlt.

Wegen Kunderkarte namentlich bekannt

Wegen seiner Kundenkarte sei er Lotto Rheinland-Pfalz namentlich bekannt. Zu seiner Reaktion gab es keine Angaben.

Der Koblenzer Glückspilz wohnt in zufällig in der Stadt, in der mit Lotto Rheinland-Pfalz auch die federführende Glücksspielgesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock ihren Sitz hat.